Возможно у вас возникал вопрос о том как же утихомирить куллер? Есть несколько способов это сделать.

Способ первый.

Самый простой способ. Вы отвинчиваете куллер, снимаете наклейку и просто заливаете машинное масло(только не вздумайте подсолнечное масло заливать). Но масло конечно лить надо не ведро, а несколько капель. Не забудьте почистить пыль между пропеллером и корпусом.

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